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MANCHESTER CITY BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE 📺 | Manchester City - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Manchester City - Bayern Münih maçıyla sürüyor. Çeyrek final müsabakası öncesinde heyecan dorukta. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 09:07
MANCHESTER CITY BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE 📺 | Manchester City - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakaları başlıyor. İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Almanya devi Bayern Münih'i konuk edecek. Peki, Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Bayern Münih maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Akanji, Ruben Dias, Ake; Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

Bayern Münih: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich, Sane, Musiala, Coman; Muller

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