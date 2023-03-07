Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt taraftarları Napoli maçında stada alınmayacak!

Eintracht Frankfurt taraftarları Napoli maçında stada alınmayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İtalya'nın Napoli takımıyla deplasmanda karşılaşacak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un taraftarlarının stada alınmayacağı duyuruldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 18:43 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 18:44
Eintracht Frankfurt taraftarları Napoli maçında stada alınmayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İtalya'nın Napoli takımıyla deplasmanda karşılaşacak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un taraftarları, stada alınmayacak.

Maçı yüksek riskli kategorisinde değerlendiren İtalya İçişleri Bakanlığının UEFA'ya başvurduğu ve 15 Mart'ta Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasına Eintracht Frankfurt taraftarının alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt da söz konusu kararın kulübe bildirildiğini onayladı.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Napoli, 2-0 kazanmıştı. Müsabakada iki takım taraftarları arasında ufak çaplı arbede yaşanmıştı.

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