Tarihi dönüş

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid deplasmanda Liverpool'u 5-2, Napoli de E.Frankfurt'u 2-0 mağlup etti. Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool ile Real Madrid'in mücadelesi nefes kesti. İlk 14 dakikada Liverpool 2-0 öne geçerken, son şampiyon Real Madrid Vinicius Junior'un 2 golüyle ilk yarının sonucunu belirledi. Liverpool'un Salah'la bulduğu 2. golde Courtois'nın, Real'in Vinicius Junior'la attığı 2. golde de Alisson'un hataları ilk yarıya damga vurdu

SALAH DA TARİHE GEÇTİ

Real Madrid, ikinci yarıya golle başladı. 47'de Militao, takımını ilk kez öne geçirdi. Ardından, Benzema sahne aldı ve attığı iki golle İngiltere'de Real Madrid'in 5-2'lik zaferini ilan etti. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, 42 golle takımının Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcusu oldu. Liverpool da tarihinde ilk kez sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol birden gördü. Rövanş, 15 Mart Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak.



Ancelotti 4-2 öne geçti

REAL Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ile Liverpool Teknik Direktörü Kloop, bu zamana kadar başında oldukları takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez karşılaştı. Ancelotti 4 kez galip gelirken, Klopp ise 2 galibiyette kaldı. Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Ancelotti karşısında son galibiyetini 2018- 19'da alırken, İtalyan Teknik Direktör Napoli'yi çalıştırıyordu.

Liverpool'u Benzema'yla birlikte yıkan isimler olan 22 yaşındaki Brezilyalı Vinicius Jr., Şampiyonlar Ligi'nin her aşamasında gol atan en genç futbolcu oldu.