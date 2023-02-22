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RB Leipzig Manchester City maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda RB Leipzig ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Leipzig'in ev sahipliğinde oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 00:00 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 00:20
RB Leipzig Manchester City maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası devam ediyor.

Leipzig ile Manchester City son 16 turunda kozlarını paylaşıyor.

Red Bull Arena'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

RB Leipzig: Blaswich, Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg, Laimer, Schlager, Szoboszlai, Forsberg, Andre Silva, Werner.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Ake, Bernardo Silva, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, Grealish, Haaland.

LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA
RB Leipzig - Manchester City maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TV 8'de canlı yayınlanıyor.

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