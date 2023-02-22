RB Leipzig Manchester City maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası devam ediyor.

Leipzig ile Manchester City son 16 turunda kozlarını paylaşıyor.

Red Bull Arena'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

RB Leipzig: Blaswich, Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg, Laimer, Schlager, Szoboszlai, Forsberg, Andre Silva, Werner.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Ake, Bernardo Silva, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, Grealish, Haaland.

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LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

RB Leipzig - Manchester City maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TV 8'de canlı yayınlanıyor.