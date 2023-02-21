Eintracht Frankfurt Napoli maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Dev turnuvada Eintracht Frankfurt ile Napoli karşı karşıya geliyor.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
EINTRACHT FRANKFURT - NAPOLI MAÇI İLK 11'LERİ
Eıntracht Frankfurt: Kevin Trapp, Aurelio Buta, Evan N'Dicka, Tuta, Philipp Max, Kristijan Jakic, Daichi Kamada, Djibril Sow, Jesper Lindstrom, Mario Götze, Randal Kolo Muani
Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-jae, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Andre-Frank Zambo Anguissa, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen
EINTRACHT FRANKFURT - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt - Napoli maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.