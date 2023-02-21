Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt Napoli maçı CANLI

Eintracht Frankfurt Napoli maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İtalyan ekibi Napoli kozlarını paylaşıyor. Eintracht Frankfurt'un ev sahipliğinde oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 23:40
Eintracht Frankfurt Napoli maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Dev turnuvada Eintracht Frankfurt ile Napoli karşı karşıya geliyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EINTRACHT FRANKFURT - NAPOLI MAÇI İLK 11'LERİ

Eıntracht Frankfurt: Kevin Trapp, Aurelio Buta, Evan N'Dicka, Tuta, Philipp Max, Kristijan Jakic, Daichi Kamada, Djibril Sow, Jesper Lindstrom, Mario Götze, Randal Kolo Muani

Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-jae, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Andre-Frank Zambo Anguissa, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen

EINTRACHT FRANKFURT - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Napoli maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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