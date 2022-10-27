Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Antonio Conte VAR'a ateş püskürdü! "Adaletsizlik hissediyorum"

Antonio Conte VAR'a ateş püskürdü! "Adaletsizlik hissediyorum"

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham sahasında konuk ettiği Sporting'la 1-1 berabere kalırken maç sonu açıklamalarda bulunan Antonio Conte, VAR sistemine ateş püskürdü. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:12
Antonio Conte VAR'a ateş püskürdü! "Adaletsizlik hissediyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham sahasında konuk ettiği Sporting'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Harry Kane'nin attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karşılaşma sonrası Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, VAR'a ateş püskürdü.

Conte şunları dile getirdi:

Top Kane'in önündeydi ve goldü. VAR'ı, koydukları çizgiyi anlamıyorum. Bu karar hakkında yorum yapmak çok zor, VAR çok fazla hasar yaratıyor. Kabul etmek zorundayız. Büyük bir takımın başka bir stadyumunda bu tür bir gole izin vermemeye hazır olup olmadıklarını görmek istiyorum. Çok fazla adaletsizlik hissediyorum, bunda bir olumluluk görmüyorum. Gerçekten çok üzgünüm çünkü bazen bu durumu kabullenebiliyorsunuz. Ama bu tip durumlarda dürüstlük görmüyorum, bunu görünce çok üzülüyorum.

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