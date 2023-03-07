Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI | Benfica - Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı

CANLI | Benfica - Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş müsabakasında Benfica ile Club Brugge kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 23:20
CANLI | Benfica - Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında Benfica ile Club Brugge kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Portekiz ekibi 2-0 galip tamamlamıştı.

Estádio do Sport Lisboa e Benfica Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakemi Halil Umut Meler düdük çalarken yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor.

Peki, Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benfica - Club Brugge maçı 7 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

BENFİCA: Odysseas Vlachodimos, Alexander Bah, Antonio Silva, Nicolas Otamendi, Alejandro Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Joao Mario, Fredrik Aursnes, Rafa Silva, Gonçalo Ramos

CLUB BRUGGE: Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Tajon Buchanan, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Kamal Sowah, Bjorn Meijer, Noa Lang, Roman Yaremchuk

DİĞER
Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!
İstanbul'da 7 katlı bina kömürlüğe çöktü
G.Saray Rashica'nın bonservisini alacak mı?
İngiliz basını duyurdu! F.Bahçe istedi G.Saray alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chelsea - Dortmund | CANLI
Napoli Eintracht Frankfurt maçına flaş karar!
KAYSERİDE DEPREM SON DAKİKA!
Dünya Kadınlar Günü anlamı nedir, neden 8 Mart'ta kutlanır?
Marmara'da deprem mi oldu son dakika?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica - Club Brugge | CANLI Benfica - Club Brugge | CANLI 23:17
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! 23:05
Chelsea - Dortmund | CANLI Chelsea - Dortmund | CANLI 22:58
Arda Güler'den 10 numara itirafı! Arda Güler'den 10 numara itirafı! 22:28
Türk Telekom evinde galip! Türk Telekom evinde galip! 22:03
Göztepe Altınordu'yu deplasmanda devirdi! Göztepe Altınordu'yu deplasmanda devirdi! 22:01
Daha Eski
G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi başladı! G.Saray'da Kasımpaşa mesaisi başladı! 21:27
G.Saray Rashica'nın bonservisini alacak mı? G.Saray Rashica'nın bonservisini alacak mı? 16:14
Stefan Kuntz'dan Arda Güler itirafı! Stefan Kuntz'dan Arda Güler itirafı! 16:20
Egonu için yapılan teklif açıklandı! Egonu için yapılan teklif açıklandı! 17:12
ManU'da takıma şok ceza! ManU'da takıma şok ceza! 18:02
Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı açıklaması! Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı açıklaması! 18:16