CANLI | Benfica - Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında Benfica ile Club Brugge kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Portekiz ekibi 2-0 galip tamamlamıştı.

Estádio do Sport Lisboa e Benfica Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakemi Halil Umut Meler düdük çalarken yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor.

Peki, Benfica - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

BENFİCA - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benfica - Club Brugge maçı 7 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.





İLK 11'LER

BENFİCA: Odysseas Vlachodimos, Alexander Bah, Antonio Silva, Nicolas Otamendi, Alejandro Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Joao Mario, Fredrik Aursnes, Rafa Silva, Gonçalo Ramos

CLUB BRUGGE: Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Abakar Sylla, Tajon Buchanan, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Kamal Sowah, Bjorn Meijer, Noa Lang, Roman Yaremchuk