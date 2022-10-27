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Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen mücadeleler oynanadı. Gecenin maçında Bayern Münih, Barcelona'yı Camp Nou'da devirirken Katalan seyircilerden Messi protestosu geldi. Öte yandan Rıdvan Yılmaz, Rangers ile ilk kez Devler Ligi arenasına çıktı. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae geceye damga vuran isimler arasında yer aldı. İşte yaşananlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:12
Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-0'lık skorla kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Alman devine üç puanı getiren golleri 10'da Sadio Mane, 31'de Maxim Choupo-Moting ve 90+4'te Pavard kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

CAMP NOU'DA MESSI SESLERİ

Messi 17 yıllık Barcelona kariyerinde hep Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Kulüp onun ayrılığından beri grup aşamasını geçemiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Mücadelede Bayern Münih'in 2-0'ı yaklamasının ardından Camp Nou'da 'Messi, Messi, Messi' seleri yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Barcelona Bayern kalesine isabetli bir şut atamadan maçı tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

BAYERN 5'TE 5 YAPTI

Bayern bu sonuçla grupta 5'te 5 yapıpı puanını 15'e çıkarırken, lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Saat 19.45 seansında Inter'in Viktoria Plzen'i yenmesiyle gruptan çıkma şansı kalmayan üçüncü sıradaki Barcelona ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

RIDVAN YILMAZ İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.
Napoli'de Kim Min Jae ve Elif Elmas da 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

5 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Mücadeleye hızlı başlayan takım Napoli oldu. Di Lorenzo'nun asistinde 11. dakikada Giovanni Simeone ağları sarstı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Bu golde 5 dakika sonra yine Simeone, Mario Rui'nin asitinde farkı 2'ye çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Mücadelede üçüncü golü 80. dakikada Oestigaard attı ve Napoli 3-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Bu sonucun ardından Napoli 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e çıkardı. Rangers ise 5 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

KIM MIN JAE DUVARI

25. dakikada Rangers, Morelos ile gole yaklaştı. Ama arkadan gelen Kim Min Jae, Morelos'un önüne geçti ve pozisyon aut ile sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Milliyet'in haberine göre Napoli tribünleri bu pozisyonun ardından "Kim" tezahüratında bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

Napoli Teknik Direktörü Spalletti, Güney Koreli futbolcu için: "Kim'in inanılmaz bir gücü ve hızı var. Tehlike sezdiği anda iki kat hıza ulaşıyor. Dinlenmeyi de hiç sevmiyor" dedi.

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