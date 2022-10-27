Şampiyonlar Ligi'nde Kim Min Jae ve Messi damgası! Protesto sesleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-0'lık skorla kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-0'lık skorla kazandı.
Alman devine üç puanı getiren golleri 10'da Sadio Mane, 31'de Maxim Choupo-Moting ve 90+4'te Pavard kaydetti.
Kulüp onun ayrılığından beri grup aşamasını geçemiyor.
Mücadelede Bayern Münih'in 2-0'ı yaklamasının ardından Camp Nou'da 'Messi, Messi, Messi' seleri yükseldi.
Barcelona Bayern kalesine isabetli bir şut atamadan maçı tamamladı.
BAYERN 5'TE 5 YAPTI
Bayern bu sonuçla grupta 5'te 5 yapıpı puanını 15'e çıkarırken, lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Saat 19.45 seansında Inter'in Viktoria Plzen'i yenmesiyle gruptan çıkma şansı kalmayan üçüncü sıradaki Barcelona ise 4 puanda kaldı.
RIDVAN YILMAZ İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.
Napoli'de Kim Min Jae ve Elif Elmas da 11'de yer aldı.
5 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ
Mücadeleye hızlı başlayan takım Napoli oldu. Di Lorenzo'nun asistinde 11. dakikada Giovanni Simeone ağları sarstı.
Bu golde 5 dakika sonra yine Simeone, Mario Rui'nin asitinde farkı 2'ye çıkardı.
Mücadelede üçüncü golü 80. dakikada Oestigaard attı ve Napoli 3-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Napoli 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e çıkardı. Rangers ise 5 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.
KIM MIN JAE DUVARI
25. dakikada Rangers, Morelos ile gole yaklaştı. Ama arkadan gelen Kim Min Jae, Morelos'un önüne geçti ve pozisyon aut ile sonuçlandı.
Milliyet'in haberine göre Napoli tribünleri bu pozisyonun ardından "Kim" tezahüratında bulundu.
Napoli Teknik Direktörü Spalletti, Güney Koreli futbolcu için: "Kim'in inanılmaz bir gücü ve hızı var. Tehlike sezdiği anda iki kat hıza ulaşıyor. Dinlenmeyi de hiç sevmiyor" dedi.