Luis Campos'tan Bayern Münih sözleri!

PSG'nin sportif direktörü Luis Campos, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Campos, "Şaşırmadım. İki harika maç oynayacağımıza eminim. Bu takıma güvenmek için birçok nedenimiz var." dedi.

2020'de kaybettiği final ile ilgili konuşan Deneyimli futbol adamı, "İntikam almak için harika bir fırsat. Birçok oyuncumuz o finalde yer aldı. İki maçı da en iyi şekilde geçirip çekrek finale kalmak istiyoruz. Avrupa'ya dünyanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterme fırsatımız var." ifadelerini kullandı.