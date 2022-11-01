Devler Ligi’nde son tango

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Bir üst tura çıkacak takımlar bu mücadelelerin ardından belli olacak. A Grubu'nda Napoli ve Liverpool çıkmayı garantilemişti. B Grubu'nda da Brugge ve Porto isimlerini bir üst tura yazdırdılar. C Grubu'nda da ilk 2 sıra Bayern ve İnter'den oluştu. D Grubu'nda Tottenham, Sporting, Frankfurt ve Marsilya'nın üst tur şansları sürüyor. Bugün gözler daha çok D Grubu'nda oynanacak Marsilya-Tottenham ve Sporting Lizbon-E. Frankfurt maçlarında olacak. Bu kritik randevuların ardından D Grubu'ndaki ilk 2 sırayı alarak tur atlayan ekipler belli olacak.

BUGÜNÜN MAÇLARI



20.45 Porto-A.Madrid

20.45 Leverkusen-Brugge

23.00 Bayern Münih-Inter

23.00 Liverpool-Napoli

23.00 Marsilya-Tottenham

23.00 Rangers-Ajax

23.00 V.Plzen-Barcelona

23.00 S.Lizbon-E.Frankfur