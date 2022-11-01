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Devler Ligi’nde son tango

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Bir üst tura çıkacak takımlar bu mücadelelerin ardından belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Devler Ligi’nde son tango

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Bir üst tura çıkacak takımlar bu mücadelelerin ardından belli olacak. A Grubu'nda Napoli ve Liverpool çıkmayı garantilemişti. B Grubu'nda da Brugge ve Porto isimlerini bir üst tura yazdırdılar. C Grubu'nda da ilk 2 sıra Bayern ve İnter'den oluştu. D Grubu'nda Tottenham, Sporting, Frankfurt ve Marsilya'nın üst tur şansları sürüyor. Bugün gözler daha çok D Grubu'nda oynanacak Marsilya-Tottenham ve Sporting Lizbon-E. Frankfurt maçlarında olacak. Bu kritik randevuların ardından D Grubu'ndaki ilk 2 sırayı alarak tur atlayan ekipler belli olacak.

BUGÜNÜN MAÇLARI

20.45 Porto-A.Madrid

20.45 Leverkusen-Brugge

23.00 Bayern Münih-Inter

23.00 Liverpool-Napoli

23.00 Marsilya-Tottenham

23.00 Rangers-Ajax

23.00 V.Plzen-Barcelona

23.00 S.Lizbon-E.Frankfur

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