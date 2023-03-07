Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI | Chelsea - Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçı

CANLI | Chelsea - Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Chelsea ile Dortmund kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başladı ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 23:23
CANLI | Chelsea - Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Chelsea ile Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmayı Borussia Dortmund evinde 1-0 kazanmıştı.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan ve Borussia Dortmund takım otobüsünün stada geç ulaşması nedeniyle 10 dakika gecikmeli olarak TSİ 23.10'da başlayan karşılaşmanın hakemi ise Hollandalı Danny Makkelie.

Peki, Chelsea - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

CHELSEA - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Dortmund maçı 7 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Chelsea: Kepa, James, Koulibaly, Fofana, Cucurella, Chilwell, Kovačić, Enzo, Sterling, João Félix, Havertz

Borussia Dortmund: Meyer, Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro, Emre, Salih, Brandt, Bellingham, Reus, Haller

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