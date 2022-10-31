UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son hafta heyecanı! İşte o maçlar

Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 1 Kasım Salı ve çarşamba günü yapılacak 8'er karşılaşma ile sona erecek. Son 16'ya kalan 12 ekip kesinleşirken, 6. hafta mücadelesiyle gruptan çıkacak diğer 4 takım da belirlenecek.
A Grubu'nda Napoli ve Liverpool, B Grubu'nda Club Brugge ve Porto, C Grubu'nda Bayern Münih ve Inter, F Grubu'nda Real Madrid, E Grubu'nda Chelsea, H Grubu'nda Paris SG ve Benfica, G Grubu'nda Manchester City ve Borussia Dortmund, grup maçlarındaki son müsabaka öncesi gruptan çıkmayı garantileyen takımlar oldu.
D Grubu'nda Tottenham-Marsilya ve Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt, E Grubu'nda Milan-Salzburg, F Grubu'nda Shakhtar Donetsk-RB Leipzig mücadelelerinin sonuçları bir üst tura çıkacak takımları belirleyecek.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamayan Atletico Madrid, Barcelona, Ajax ve Juventus, dev organizasyona gruplarda veda ettiler. Barcelona bu kupayı daha önce 4 kez, Juventus 1 kez ve Ajax da 1 kez müzesine götürmüştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftanın programı şöyle:
1 Kasım Salı:
20.45 Porto-Atletico Madrid
20.45 Leverkusen-Club Brugge
23.00 Bayern Münih-Inter
23.00 Liverpool-Napoli
23.00 Marsilya-Tottenham
23.00 Rangers-Ajax
23.00 Viktoria Plzen-Barcelona
23.00 Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt
2 Kasım Çarşamba:
20.45 Real Madrid-Celtic
20.45 Shakhtar Donetsk-RB Leipzig
23.00 Milan-Salzburg
23.00 Maccabi Haifa-Benfica
23.00 Kopenhag-Borussia Dortmund
23.00 Manchester City-Sevilla
23.00 Juventus-Paris SG
23.00 Chelsea-Dinamo Zagreb
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