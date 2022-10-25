Sevilla - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Sevilla - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Sevilla ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Sevilla - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JORGE JESUS KALİBRESİNDE! G.SARAY'DA OKAN BURUK İLE YOLLAR AYRILIRSA...

SEVILLA - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Kopenhag maçı 25 Ekim Salı günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SEVILLA - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bono; Montiel, Gudelj, Marcao, Telles; Delaney, Jordan, Torres; Gomez, Mir, Lamela

Kopenhag

Grabara; Khocholava, Boilesen, Jensen; Jalert, Mukairu, Lerager, Kristiansen; Haraldsson, Claesson, Daramy