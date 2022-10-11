Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı 11 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Shakhtar Donetsk: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya; Stepanenko; Shved, Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Zubkov

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius