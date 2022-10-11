Maccabi Haifa 2-0 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı.

H Grubu'nda mücadele eden Maccabi Haifa ile Juventus, Sammy Ofer Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 7 ve 42. dakikalarda Omer Atzili'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

20 YIL SONRA İLK GALİBİYET

Maccabi Haifa bu sonuçla 20 yıl aranın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi'nden galibiyetle ayrıldı. İsrail ekibi, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 2022/2003 sezonunda almıştı.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Maccabi Haifa, puanını 3'e yükselterek son sırada kaldı. Gruptaki üçüncü yenilgisini alan ve Juventus ise aynı puanla ve averaj farkıyla 3. sırada yer aldı.