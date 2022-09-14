Milan ile Dinamo Zagreb, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında kozlarını paylaşacak. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

İlk maçlar sonunda Dinamo Zagreb'in 3 puanı bulunuyor. Milan ise 1 puanda.

Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Milan - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Dinamo Zagreb maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'den canlı yayınlanacak.



