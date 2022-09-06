Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Maccabi Haifa: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Benfica - Maccabi Haifa: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. Benfica'nın sahasında oynanan mücadele 2-0'lık skorla ev sahibi takımın lehine tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 23:56 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 00:07
Benfica - Maccabi Haifa: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica ile Maccabi Haifa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0'lık skorla Portekiz ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Gruptaki ilk maçların sonuçlanmasının ardından Benfica ile Paris Saint-Germain lider konumda olurken Juventus ve Maccabi Haifa ise 3 ve 4. sırada kendilerine yer buldu.

Bir sonraki maçlarda ise Juventus evinde Benfica'yı ağırlarken Maccabi Haifa'da Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

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