Benfica - Maccabi Haifa: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica ile Maccabi Haifa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0'lık skorla Portekiz ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Gruptaki ilk maçların sonuçlanmasının ardından Benfica ile Paris Saint-Germain lider konumda olurken Juventus ve Maccabi Haifa ise 3 ve 4. sırada kendilerine yer buldu.

Bir sonraki maçlarda ise Juventus evinde Benfica'yı ağırlarken Maccabi Haifa'da Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'i konuk edecek.