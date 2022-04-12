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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları bugün başlayacak. Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada Londra'da Chelsea'yi 3-1 deviren Real Madrid, İspanya'da yarı final biletini kovalayacak. Diğer maçta ise Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Alman ekibi, 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında kazanarak yarı final biletini almak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 06:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları bugün başlayacak. Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada Londra'da Chelsea'yi 3-1 deviren Real Madrid, İspanya'da yarı final biletini kovalayacak. Diğer maçta ise Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Alman ekibi, 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında kazanarak yarı final biletini almak istiyor. Devler Ligi'nde heyecan yarın Liverpool-Benfica ve Atletico Madrid-Manchester City maçlarıyla devam edecek. Yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm karşılaşmaların yayını ise Exxen'de olacak.

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