UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları bugün başlayacak. Karim Benzema'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada Londra'da Chelsea'yi 3-1 deviren Real Madrid, İspanya'da yarı final biletini kovalayacak. Diğer maçta ise Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Alman ekibi, 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında kazanarak yarı final biletini almak istiyor. Devler Ligi'nde heyecan yarın Liverpool-Benfica ve Atletico Madrid-Manchester City maçlarıyla devam edecek. Yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm karşılaşmaların yayını ise Exxen'de olacak.