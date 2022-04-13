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Sahne devlerin

Liverpool-Benfica ve M.City-A. Madrid maçları sonrası yarı finale yükselen son takımlar bu gece belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Sahne devlerin
Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler bugün oynanacak iki maçla belirlenecek. İlk karşılaşmada Portekiz'de Benfica'yı 3-1 mağlup eden Liverpool, İngiltere'de avantajını koruma peşinde olacak. Atletico Madrid'i evinde 1-0'la geçen Manchester City ise İspanya'da yarı finalist olmak için sahaya çıkacak. 22.00'de başlayacak maçlar, Exxen Spor'dan yayınlanacak. Maçların ardından yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final ise 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.
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