Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi Kupası’na hasret kaldı

Cristiano Ronaldo UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'na hasret kaldı. Avrupa kupalarında Real Madrid ile yaşadığı başarıları bir türlü gittiği takımlarda yakalayamayan yıldız oyuncu bu durumun hasretini yaşıyor. Real Madrid ile büyük başarılara imza atıp oradan İtalya ekibi Juventus'a transfer olan Ronaldo Serie A'da yaşadığı başarıları bir türlü Avrupa Kupalarına taşıyamamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI HASRETİ

Manchester United ile ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Ronaldo bu kupaya uzandığında 2007-2008 sezonuydu. Orada yaşadığı başarıların ardından Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu, İspanya ekibi ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 4 kez kaldırma başarısına ulaştı. Toplamda 5 kez bu kupayı kaldıran Ronaldo, kupaya en son uzandığında takvimler 2017-2018 sezonunu gösteriyordu.

Juventus'daki kariyeriyle ligi domine eden Ronaldo, takımının gol yükünü çeken kişi oluyordu. Fakat bu yük ona sadece Serie A'da başarıyı getirdi. Bireysel olarak kazanmadık başarı kırılmadık rekor ve kaldırmadık kupa bırakmayan Ronaldo, kariyerinin sonlarına doğru gelirken bir UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ile veda etmek istiyor. Fakat o sezon bu sezonda olmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile eşleşen Manchester United turnuvadan elendi.