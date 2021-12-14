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Skandal kura

Şampiyonlar Ligi kurasında Villarreal’in rakibi belli olurken büyük karışıklık yaşandı. Cam fanusa 6 yerine 7 top koyuldu. Kura tekrarlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Skandal kura

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda eşi benzeri olmayan bir hata gerçekleşti. Kura normal seyrinde devam ederken Villarreal'in rakibi bekleniyordu. Ancak bu sırada can fanusa 6 yerine 7 top koyuldu. Buradan da Manchester United çıktı. Oysa ki iki takım aynı gruptaydı ve kurallar gereği bu turda eşleşmeleri imkansızdı. Sonraki eşleşmede de Atletico Mdarid'in adı çıktı. İspanyol kulübü, ManU'nun isminin bulunduğu topun cam fanusa atılmadığını fark edip UEFA'dan çözüm bulmasını istedi. UEFA büyük hatayı kabul ederek kurayı tekrarladı. İptal edilen kura çekiminde PSG'li Messi ile Ronaldo'lu M.United eşleşmişti. Messi, tekrarlanan kurada Fransız ekibinin formasıyla Real Madrid'e rakip oldu.

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