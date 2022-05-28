Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"ORGANİZASYON OLARAK ÇOK İLERİDEYİZ" "Bizim ülkemiz organizasyon olarak çok çok ileride."

"BİZ BU ORGANİZASYONU ÇOK GÜZEL YAPARIZ" "Biz bu organizasyonu çok güzel yaparız. Son anda yine vazgeçmezlerse. Çok daha güzel yaptık daha önce."