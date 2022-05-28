Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali nefes keserken, maçta yorumculuk yapan Fatih Terim, karşılaşmaya damgasını vurdu. Stade de France'ta oynanan dev finalde tecrübeli teknik adamın yorumları dikkat çekti. İşte Fatih Terim'in Liverpool - Real Madrid maçına damga vuran yorumları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 23:55
Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

İşte Fatih Terim'in yorumlarından öne çıkanlar:

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"LIVERPOOL DİREKT HÜCUMU ETKİLİ YAPAN BİR TAKIM"

"Çok ilginç bir veri var. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında maç başına 18 top kaybı yaptı. Tam tersi Liverpool'un maç başına rakip yarı sahada 18 top kazandı. Liverpool ayrıca direkt hücumu etkili yapan bir takım. Önemli bir parametre."

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"BENZEMA REAL MADRID'İN EN GÜÇLÜ ATAK AKSİYONU"

"Benzema sadece gol atmıyor. Oyun kurulumunda derine inmesi ve hücum organizasyonlarını yönlendirmesi, Real Madrid'in en güçlü atak aksiyonu. Oyun kurma rolünü de üstleniyor ki, bu çok önemli."

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"MILITAO İÇİN 'DÜNYANIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİNE GİDER' DEMİŞİZ"

"Galatasaray'dayken, Porto ile Şampiyonlar Ligi grubuna düştüğümüzde rakibi analiz ederken Militao için 'dünyanın en iyi kulüplerinden birine gider demişiz o zaman. Bana hatırlattılar. Akabinde Real Madrid'e gitti."

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"BU KUPANIN EN BÜYÜK TAKIMI REAL MADRID"

"Bu kupanın tılsımı en büyük takımı Real Madrid! Bunu unutmamak lazım. Real Madrid, genlerinde Şampiyonlar Ligi'ni en fazla hisseden takımdır."

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"UMARIM BİR GÜN BİR TÜRK TAKIMI BU KUPAYI KALDIRIR"

"Umarım bir gün bir Türk takımı bu kupayı kaldırır. Çeyrek finallere kadar geldik. İnşallah daha yukarılara da gideriz."

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"ORGANİZASYON OLARAK ÇOK İLERİDEYİZ"

"Bizim ülkemiz organizasyon olarak çok çok ileride."

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"BİZ BU ORGANİZASYONU ÇOK GÜZEL YAPARIZ"

"Biz bu organizasyonu çok güzel yaparız. Son anda yine vazgeçmezlerse. Çok daha güzel yaptık daha önce."

Liverpool - Real Madrid maçına Fatih Terim damgasını vurdu!

"HAKEM KONUŞURKEN OYUNCULARIN DA BÜYÜK KATKISI VAR"

"Hakem konuşurken oyuncuların da büyük katkısı var. Oyun ve saygı dışında hiçbir şey düşünmüyorlar. Bu da hakemin içini kolaylaştırıyor. Aldatmaya yönelik hareket yok. Dizine vursa kafasını tutmuyor. Oyun ve saygı olunca ortaya güzel şeyler çıkıyor."

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