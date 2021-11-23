Villarreal Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçında Manchester United deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
La Ceramica Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.
VILLARREAL MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Villarreal Manchester United Şampiyonlar Ligi' maçı, 23.11.2021 Salı bugün saat 20.45'te oynanacak.
VILLARREAL MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Villarreal Manchester United maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.