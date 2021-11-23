Barcelona Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Yusuf Demir tarihe geçti! Messi'nin ardından...

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

YUSUF DEMİR TARİHE GEÇTİ!

Mücadelede Barcelona adına ilk 11'de başlayan Türk asıllı Avusturyalı genç isim Yusuf Demir, Barcelona formasıyla Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 7 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Benfica ise 5 puana ulaştı.

Grubun son maçında Barcelona, Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak. Benfica ise Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

SON MAÇLAR ÖNCESİ E GRUBU PUAN DURUMU:

Bayern Münih - 5 maç - 15 puan

Barcelona - 5 maç - 7 puan

Benfica - 5 maç - 5 puan

Dinamo Kiev - 5 maç - 1 puan

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