Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Yusuf Demir tarihe geçti! Messi'nin ardından...

Barcelona Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Yusuf Demir tarihe geçti! Messi'nin ardından...

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona sahasında Benfica'yı konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi. Öte yandan Yusuf Demir, Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi tarihi maçına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:56 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 01:03
Barcelona Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Yusuf Demir tarihe geçti! Messi'nin ardından...

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

YUSUF DEMİR TARİHE GEÇTİ!

Mücadelede Barcelona adına ilk 11'de başlayan Türk asıllı Avusturyalı genç isim Yusuf Demir, Barcelona formasıyla Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 7 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Benfica ise 5 puana ulaştı.

Grubun son maçında Barcelona, Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşacak. Benfica ise Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

SON MAÇLAR ÖNCESİ E GRUBU PUAN DURUMU:

Bayern Münih - 5 maç - 15 puan
Barcelona - 5 maç - 7 puan
Benfica - 5 maç - 5 puan
Dinamo Kiev - 5 maç - 1 puan

.

DİĞER
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Artan şeker fiyatına üreticilerden tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor