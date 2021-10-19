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Inter Sheriff 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 3. maçında Inter sahasında Sheriff'i konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko, Arturo Vidal ve Stefan de Vrij attı. Sheriff'in tek golünü Thill kaydetti. Bu sonuçla Inter gruptaki ilk galibiyetini, Sheriff ise ilk mağlubiyetini aldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:19
Inter Sheriff 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Inter, Sheriff'i ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Edin Dzeko, 58. dakikada Arturo Vidal ve 67. dakikada Stefan de Vrij attı. Sheriff'in tek golünü 52. dakikada Thill kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 4'e yükseltti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. İlk 2 maçtan galibiyetle ayrılan Sheriff ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

İŞTE D GRUBU'NDA PUAN DURUMU
1- Sheriff 6 puan
2- Real Madrid 6 puan
3- Inter 4 puan
4- Shakhtar 1 puan

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