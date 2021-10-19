Inter Sheriff 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Inter, Sheriff'i ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Edin Dzeko, 58. dakikada Arturo Vidal ve 67. dakikada Stefan de Vrij attı. Sheriff'in tek golünü 52. dakikada Thill kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 4'e yükseltti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. İlk 2 maçtan galibiyetle ayrılan Sheriff ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

İŞTE D GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1- Sheriff 6 puan

2- Real Madrid 6 puan

3- Inter 4 puan

4- Shakhtar 1 puan