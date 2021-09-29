Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:53
Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Villarreal maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Pogba; Ronaldo

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, A. Moreno; Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Alcacer, Pino

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