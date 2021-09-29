Zenit - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

ZENIT - MALMÖ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zenit ile Malmö kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Zenit - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZENIT - MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zenit - Malmö maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ZENIT - MALMÖ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Zenit: Kritsyuk; Barrios, Christyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyayev, Wendel, Santos; Malcom, Dzyuba, Azmoun

Malmo: Diawara; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Nielsen, Olsson; Rakip, Innocent, Christiansen; Birmancevic, Colak