Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Villarreal maçı CANLI

Manchester United-Villarreal maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:53
Manchester United-Villarreal maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Manchester United - Villarreal maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Lindelöf, Telles, Pogba, McTominay, Sancho, Bruno Fernandes, Greenwood, Cristiano Ronaldo

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Danjuma, Alcacer

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