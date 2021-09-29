Manchester United-Villarreal maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 22.00'de çalan Manchester United - Villarreal maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ
Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Lindelöf, Telles, Pogba, McTominay, Sancho, Bruno Fernandes, Greenwood, Cristiano Ronaldo
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Danjuma, Alcacer