Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Wolfsburg-Sevilla maçı CANLI

Wolfsburg-Sevilla maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nin ikinci haftasında Wolfsburg ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:54
Wolfsburg-Sevilla maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Sevilla kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

WOLFSBURG - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Wolfsburg - Sevilla maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

WOLFSBURG - SEVILLA MAÇI İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon, Arnold, Guilavogui, Baku, Lukebakio, Steffen, Weghorst

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Papu Gomez, Ocampos, Rafa Mir, Suso

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