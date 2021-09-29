Wolfsburg-Sevilla maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Sevilla kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
WOLFSBURG - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 22.00'de çalan Wolfsburg - Sevilla maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
WOLFSBURG - SEVILLA MAÇI İLK 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon, Arnold, Guilavogui, Baku, Lukebakio, Steffen, Weghorst
Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Papu Gomez, Ocampos, Rafa Mir, Suso