Juventus Chelsea 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta, nefes kesen maçlarla sona erdi. H grubunda mücadele eden Avrupa futbolunun iki büyük kulübü Juventus ile Chelsea, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, güçlü rakibi karşısında ikinci yarının hemen başında bulduğu golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

10 SANİYEDE GELEN GOL

Juventus'a bu zorlu maçta galibiyeti getiren gol 10 saniye içinde gerçekleşti. İkinci yarıya çok hızlı başlayan İtalyan ekibi, santranın ardından 10 saniye içinde Federico Chiesa'yı gol pozisyonuna sokmayı başardı. Bu fırsatı değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

İŞTE H GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

1- Juventus: 6 puan

2- Chelsea: 3 puan

3- Zenit: 3 puan

4: Malmö: 0 puan