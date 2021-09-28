Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Sporting Lizbon: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Borussia Dortmund-Sporting Lizbon: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda yer alan Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Malen'in golüyle1-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Alman devi, Ajax'ın ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 23:59 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:05
Borussia Dortmund-Sporting Lizbon: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam etti. C grubu ikinci maçında Borussia Dortmund sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetti.

Borussia Dortmund ilk karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla devirmiş, Sporting ise sahasında Ajax'a 5-1'lik skorla mağlup olmuştu.

İki ekibin Almanya'da karşı karşıya geldiği müsabakayı Dortmund 1-0'lık sonuçla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund ve Ajax grupta 6'şar puana yükselirken, Beşiktaş ile Sporting 0 puanda kaldı.

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