Porto Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
B grubu ikinci maçında Porto sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Dragao Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.
Liverpool ilk karşılaşmada Milan'ı 1-0'lık skorla devirmiş, Porto ise Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalmıştı.
PORTO – LIVERPOOL UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Porto – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta karşılaşması 28 Eylül Salı günü saat 22.00'de (TSİ) oynanacak. Müsabaka Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Liverpool'da genç oyuncu Harvey Elliot dışında sakat bulunmuyor.
Porto'da ise kaleci Marchesín dışında başka eksik bulunmuyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
PORTO: Diego Costa, Corona, Mbemba, Marcano, Wendell, Uribe, Vitinha, Fabio Vieira, Otávio, Díaz, Taremi
LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Chamberlain, Henderson, Salah, Mane, Firmino
İSTATİSTİKLER
- Avrupa arenasında Liverpool ile altısı Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam sekiz kez karşılaşan Porto, henüz rakibini mağlup etmeyi başaramadı (3B 5M).
- Liverpool'un Jürgen Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde en fazla yendiği (3), gol attığı (11) ve gole kapama yaptığı (3) takım Porto.
- Porto, Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool ile oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçında çektiği toplam 45 şutun sadece birini gole çevirebildi (1B 3M).
- Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son üç iç saha maçında gol yemeyen Porto, turnuvada mevcut formata geçilen 2003/04 sezonundan bu yana en uzun serisini yakalamış durumda.
- Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son beş deplasman maçını kaybetmeyen Liverpool (4G 1B), bu dört galibiyetin üçünü kalesini gole kapatarak aldı.
- Porto'nun Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşma, 2021/22 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk maç haftasında en az şuta sahne olan mücadeleydi (11). Liverpool ise ilk karşılaşmasında 3-2 mağlup ettiği Milan kalesine toplam 23 şut gönderdi.
- Liverpool forması giyen Sadio Mané, Porto'ya karşı sahaya çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
- Porto santrforu Mehdi Taremi, Portekiz kulübünün formasıyla iç sahada ilk 11 çıktığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan beşinci oyuncu olmak için göreve bekleyecek (Zé Carlos, Artur, Lisandro López ve Vincent Aboubakar ile birlikte).
- Liverpool formasıyla Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla deplasman golü atan iki oyuncu Mohamed Salah ve Sadio Mané (11'er).