Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor! İşte Salı ve Çarşamba günü programı

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor! İşte Salı ve Çarşamba günü programı

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da C grubunda yer aldığı Devler Ligi'nde, futbolsever maçların saatini ve gününü merak ediyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta başlayacak? İşte Şampiyonlar Ligi Salı ve Çarşamba günü programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 09:27
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor! İşte Salı ve Çarşamba günü programı

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 2021-2022 sezonu başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

Devler Ligi'nde 14 Eylül Salı günü ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

SON DAKİKA