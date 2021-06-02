Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberi: Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e şok! Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilirler

Son dakika spor haberi: , ve 'e şok! 'nden men edilebilirler

Son dakika spor haberleri... 'ni kuran ve UEFA'nın tepkilerine karşın oluşumdan ayrılmayan , ve 'a yaptırım yolda... İtalyan basını, 3 takımın 'nden men edileceğini iddia etti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 11:22
Son dakika spor haberi: Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e şok! Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilirler

9 kulüple birlikte 'ni kuran ve bu projede ısrarcı olan , ve 'u ağır bir yaptırım bekliyor. İtalyan basınından 'nın haberine göre UEFA, bu üç kulübü hafta içinde 'nden men edecek.

Bilindiği gibi bu oluşumun içinde yer alan , Inter Milan, , , , , , ve daha önce projeden ayrılarak UEFA'ya özür mektubu yazmış ve 12.9 milyon sterlin cezayı ödemeyi kabul etmişti.

Organizasyonda ısrarcı olan diğer üç kulüp ise yaptığı açıklamada, "Barcelona, Juventus ve Real Madrid, futbol tarihinin en büyük üç kurumuna karşı UEFA'nın sürdürdüğü ısrarlı engellemeleri kesin bir tavırla reddediyor" ifadesini kullanmıştı. Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, kendilerine karşı yargı süreci başlatacağını açıklayan UEFA'nın "hukuki ihlal" yaptığını da savunmuştu.


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