Son dakika spor haberi: Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e şok! Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilirler

9 kulüple birlikte Avrupa Süper Ligi'ni kuran ve bu projede ısrarcı olan Barcelona, Real Madrid ve Juventus'u ağır bir yaptırım bekliyor. İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre UEFA, bu üç kulübü hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nden men edecek.

Bilindiği gibi bu oluşumun içinde yer alan AC Milan, Inter Milan, Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Chelsea ve Manchester City daha önce projeden ayrılarak UEFA'ya özür mektubu yazmış ve 12.9 milyon sterlin cezayı ödemeyi kabul etmişti.

Organizasyonda ısrarcı olan diğer üç kulüp ise yaptığı açıklamada, "Barcelona, Juventus ve Real Madrid, futbol tarihinin en büyük üç kurumuna karşı UEFA'nın sürdürdüğü ısrarlı engellemeleri kesin bir tavırla reddediyor" ifadesini kullanmıştı. Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, kendilerine karşı yargı süreci başlatacağını açıklayan UEFA'nın "hukuki ihlal" yaptığını da savunmuştu.



