Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Başka finale!

Başka finale!

UEFA, önemli organizasyonun ’e alındığını duyurdu. Açıklamada, “Yakın gelecekte için önemli fırsatlar aranacaktır” sözü de verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Başka finale!

İki İngiliz ekibi ile 'nin karşı karşıya geleceği 'nin 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyordu. , kendi takımlarının oynayacağı maçın uzun süredir İstanbul'dan alınması için UEFA'ya baskı yapıyordu. UEFA, dün resmi açıklamayı yaptı. Dev finalin İstanbul'dan alınıp, 'in şehrindeki 'ndan oynanacağı duyuruldu. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
"'nin Covid- 19 seyahat planlamasında kırmızı listede olduğu için taraftarların maçı statta izlemesi mümkün olmayacaktı. UEFA, tribünlerden uzak olan taraftarların statlarda yer almalarının en doğrusu olduğuna inanıyor. İngiltere de karantina kurallarında gerekli muafiyeti yapamadı. Portekiz, İngiltere için yeşil kategorideki bir ülke olduğu için sıkıntı yaşanmayacak. UEFA, gösterdikleri anlayış için Türkiye'ye minnettardır. Yakın gelecekte İstanbul için önemli fırsatlar aranacaktır."

'TÜRKİYE UEFA'NIN GÜVENİLİR ORTAĞIDIR'
UEFA Başkanı , Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan alınmasının ardından şu açıklamayı yaptı: " ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. , her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi Finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum."

GUARDIOLA: İSTANBUL'A GİTMEK İSTİYORDUM
Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan alınıp Porto'ya verilmesine Manchester City Teknik Direktörü 'dan bir yorum geldi. İspanyol hoca, ", İstanbul'da oynamak istiyordu. Onun için oraya gitmemizi istiyordum. Benim de hiç İstanbul'a gitme fırsatım olmamıştı. UEFA bir karar verdi ve biz de buna uyacağız" sözlerini sarfetti.

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