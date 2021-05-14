Başka finale!

İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi Finali'nin 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyordu. İngiltere Federasyonu, kendi takımlarının oynayacağı maçın uzun süredir İstanbul'dan alınması için UEFA'ya baskı yapıyordu. UEFA, dün resmi açıklamayı yaptı. Dev finalin İstanbul'dan alınıp, Portekiz'in Porto şehrindeki Estadio do Dragao Stadı'ndan oynanacağı duyuruldu. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
"İngiltere'nin Covid- 19 seyahat planlamasında Türkiye kırmızı listede olduğu için taraftarların maçı statta izlemesi mümkün olmayacaktı. UEFA, tribünlerden uzak olan taraftarların statlarda yer almalarının en doğrusu olduğuna inanıyor. İngiltere de karantina kurallarında gerekli muafiyeti yapamadı. Portekiz, İngiltere için yeşil kategorideki bir ülke olduğu için sıkıntı yaşanmayacak. UEFA, gösterdikleri anlayış için Türkiye'ye minnettardır. Yakın gelecekte İstanbul için önemli fırsatlar aranacaktır."
'TÜRKİYE UEFA'NIN GÜVENİLİR ORTAĞIDIR'
UEFA Başkanı Ceferin, Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan alınmasının ardından şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi Finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum."
GUARDIOLA: İSTANBUL'A GİTMEK İSTİYORDUM
Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan alınıp Porto'ya verilmesine Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan bir yorum geldi. İspanyol hoca, "İlkay Gündoğan, İstanbul'da oynamak istiyordu. Onun için oraya gitmemizi istiyordum. Benim de hiç İstanbul'a gitme fırsatım olmamıştı. UEFA bir karar verdi ve biz de buna uyacağız" sözlerini sarfetti.
İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi Finali'nin 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyordu. İngiltere Federasyonu, kendi takımlarının oynayacağı maçın uzun süredir İstanbul'dan alınması için UEFA'ya baskı yapıyordu. UEFA, dün resmi açıklamayı yaptı. Dev finalin İstanbul'dan alınıp, Portekiz'in Porto şehrindeki Estadio do Dragao Stadı'ndan oynanacağı duyuruldu. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: