Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Wembley baskısı

Wembley baskısı

finalinin İstanbul’dan alınma fikri bugün netleşebilir. hükümeti ile , Wembley’de oynatmak için görüşme yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Wembley baskısı
'nde iki ekibi Manchester City ile Chelsea'nin oynayacağı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ülkeye ilişkin tartışmalar devam ediyor. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan final öncesi yaşanan gelişmeler, gözlerin 'ya çevrilmesine neden oldu. İngiltere'de oynanmasını talep eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle karşılaşmayı İngiltere'ye almaya sıcak bakan UEFA, kararını bugünkü toplantıda verebilir. Finalin İstanbul'dan alınması halinde Wembley'de oynatılma ihtimali üzerinde düşünülüyor.
SON DAKİKA