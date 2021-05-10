Wembley baskısı

Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea'nin oynayacağı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ülkeye ilişkin tartışmalar devam ediyor. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan final öncesi yaşanan gelişmeler, gözlerin UEFA'ya çevrilmesine neden oldu. İngiltere'de oynanmasını talep eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle karşılaşmayı İngiltere'ye almaya sıcak bakan UEFA, kararını bugünkü toplantıda verebilir. Finalin İstanbul'dan alınması halinde Wembley'de oynatılma ihtimali üzerinde düşünülüyor.