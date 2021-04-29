'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

GUEYE'DEN İNSANLIK DIŞI HAREKET PSG adına Gueye, 77. dakikada İlkay'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Felix Brych, ayak bileğine doğru yapılan müdahalenin ardından tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Bir kişi eksik oynayan PSG karşısında oyun kontrolünü ele geçiren City, kalan bölümü daha rahat oynadı.

İKİ KIRMIZI KARTLA TARİHE GEÇTİ

Idrissa Gueye Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu. Kırmızı kartın ardından PSG taraftarı da oyuncularına tepki gösterdi.