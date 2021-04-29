Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi 'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

'Pes' dedirten olay! 'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

ilk maçında ve karşı karşıya geldi. ekibi mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak büyük bir avantajı elde ederken, Paris Saint Germain'li Gueye'nin 'a yaptığı o hareket olay oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:39 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:21
'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

Paris Saint-Germain ile , Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Felix Brych'in düdük çaldığı maçı Manchester City 2-1 kazandı ve rövanş öncesi çok büyük bir avantajı cebine koydu.

'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

PSG, 15. dakikada Marquinhos'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. 'de Kevin De Bruyne 64'te skoru eşitledi. 71. dakikada sahneye çıkan Riyad Mahrez frikikten topu iğne değilinden geçirerek takımını öne geçirdi. PSG'de Idrissa Gueye, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

İSTANBUL ÖNCESİ İKİ İNGİLİZ TAKIMI AVANTAJLI

Fransa'da oynanan karşılaşmanın büyük bölümünde oyun üstünlüğünü elinde tutan , İstanbul'daki dev final öncesi büyük avantaj yakaladı. Bir başka takımı Chelsea de Madrid deplasmanında 1-1'le dönüp avantajı elde edince yarı final haftası İngilizler için bir hayli keyifli geçmiş oldu. Bu maçın rövanşı, 4 Mayıs'ta Manchester'da oynanacak.

'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

GUEYE'DEN İNSANLIK DIŞI HAREKET

PSG adına Gueye, 77. dakikada İlkay'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Felix Brych, ayak bileğine doğru yapılan müdahalenin ardından tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Bir kişi eksik oynayan PSG karşısında oyun kontrolünü ele geçiren City, kalan bölümü daha rahat oynadı.

'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

İKİ KIRMIZI KARTLA TARİHE GEÇTİ
Idrissa Gueye Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu. Kırmızı kartın ardından PSG taraftarı da oyuncularına tepki gösterdi.

'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

JOE HART: ÇOK GEREKSİZDİ
BT Sport için maçı yorumlayan eski kalecisi Joe Hart, bu hareketin PSG adına pahalıya mal olduğunu belirtirken Gueye'nin oyunun heyecanıyla ve kötü bir zamanlamayla çok gereksiz bir kırmızı kart gördüğünü ifade etti.

'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

İLKAY GÜNDOĞAN: TÜM MESAJLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM, İYİYİM
Karşılaşma sonuna Türk asıllı futbolcu , sosyal medya hesabından kendisine gelen yüzlerce mesaja cevap verdi.

'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

Mesajlar için hayranlarına teşekkür eden İlkay, ayağının iyi durumda olduğunu açıkladı.

'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

MARQUINHOS DA TARİHE ADINI YAZDIRDI

Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, üst üste en az iki organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) ve Antoine Griezmann'ın (2015-16, 2016-17) ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti.

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