'Pes' dedirten olay! İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket sonrası tarihe geçti

Paris Saint-Germain ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Felix Brych'in düdük çaldığı maçı Manchester City 2-1 kazandı ve rövanş öncesi çok büyük bir avantajı cebine koydu.
PSG, 15. dakikada Marquinhos'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Manchester City'de Kevin De Bruyne 64'te skoru eşitledi. 71. dakikada sahneye çıkan Riyad Mahrez frikikten topu iğne değilinden geçirerek takımını öne geçirdi. PSG'de Idrissa Gueye, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İSTANBUL ÖNCESİ İKİ İNGİLİZ TAKIMI AVANTAJLI
Fransa'da oynanan karşılaşmanın büyük bölümünde oyun üstünlüğünü elinde tutan Manchester City, İstanbul'daki dev final öncesi büyük avantaj yakaladı. Bir başka İngiliz takımı Chelsea de Madrid deplasmanında 1-1'le dönüp avantajı elde edince yarı final haftası İngilizler için bir hayli keyifli geçmiş oldu. Bu maçın rövanşı, 4 Mayıs'ta Manchester'da oynanacak.