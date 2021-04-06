Real Madrid - Liverpool | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı.

Son 16 turunda Atalanta'yı geçen İspanyol devi Real Madrid, Leipzig'i kupa dışına iten İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Eflatun beyazlılar sakatlığı süren Sergio Ramos ve corona virüsü testi pozitif çıkan Rafael Varane'dan yararlanamayacak. Liverpool'da ise en önemli eksik olarak Van Dijk dikkat çekiyor.

Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın Liverpool'da ilk 11'de başladığı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema.

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Jota, Mane.

OZAN KABAK'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ!

Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde yapılacak olmasıyla ilgili, "İstanbul, benim memleketim. Büyüdüğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktığım yer. Benim için çok anlamlı bir şehir. Finalin İstanbul'da olması benim için güzel bir tesadüf oldu. Finalin İstanbul'da olması bana apayrı bir motivasyon sağlıyor. Finalde İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak benim için büyük hayal. İnşallah gerçekleşir." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynamanın önemine dikkati çeken 21 yaşındaki stoper, "UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Orada oynamak benim için büyük bir gurur. Dünyanın en iyi takımları ve futbolcuları orada mücadele ediyor. Her sene orada oynamak en büyük hedefim. Şu anda çeyrek finale kadar çıktık. İnşallah sonu final olur. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.