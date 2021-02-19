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Son dakika spor haberi: 'dan kaçtı 'ne damga vurdu! ...

Son dakika spor haberi... 'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nin dikkat çeken mücadelesinde , zorlu rakibi 'u 2-1 ile geçerken, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantajı cebine koydu. Dikkat çeken performansıyla akımının ilk golünü atan için de flaş bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 13:03
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'dan kaçtı Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Mehdi Taremi...

'nde 'nun sahasında 'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladığı geceye İranlı futbolcu damga vurdu.

Maçın henüz 61. saniyesinde Juventus savunmasının yaptığı hatadan faydalanarak takımını 1-0 öne geçiren Mehdi Taremi, galibiyetin önemli aktörlerinden oldu. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca 'nde ilk gol sevincini yaşadı.

TÜRK FUTBOLSEVERLER YAKINDAN TANIYOR
Juventus maçında attığı golle geceye damga vuran Mehdi Taremi, Türk futbolseverler için yabancı bir isim değil. Deneyimli santrfor, 2016-2017 sezonunda 'a transfer olmasıyla ve sonrasında yaşanan süreçle ülkemizde gündem olmuştu.

NELER OLMUŞTU?
Çaykur Rizespor'un 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği Mehdi Taremi, ekibi ile bir süre antrenmana çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığını iddia etmiş ve kulüpten izin almadan 'den ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor ile imzaladığı sözleşme şartlarını yerine getirmeden adeta kaçan Mehdi Taremi, ülkesinin takımlarından ile sözleşme imzalamıştı.

FIFA'DAN CEZA ALDI
Tüm bu yaşananların üzerine Çaykur Rizespor, oyuncu ve Persepolis aleyhine 'ya başvuruda bulunmuş ve haklı bulunarak 789 bin 500 euro tazminat kazanmıştı.

FIFA, sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılan Mehdi Taremi'ye dört ay men, oyuncuyu transfer eden ekibi Persepolis'e ise iki dönem transfer yasağı cezası vermişti.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz 789 bin 500 Euro tazminat almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Mehdi Taremi için 4 ay men cezasına ve için de iki dönem transfer yasağına hükmedilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

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