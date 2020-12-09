Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Irkçı hakem Sebastian Coltescu'ya özel koruma

maçı ne zaman oynanacak? Irkçı hakem 'ya özel koruma

'nde temsilcimiz gruptaki son maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maçın 4. hakemi 'nun ırkçı söylemi nedeniyle maç yarıda kalmıştı. UEFA, PSG Başakşehir maçının bugün oynanmasına karar verdi. Zorlu mücadele TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söyleminin ardından 4. hakem Sebastian Coltescu'ya UEFA tarafından 4 tane özel koruma verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:26
PSG Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? Irkçı hakem Sebastian Coltescu'ya özel koruma

- Medipol maçında dördüncü hakem 'nun, 'ya ırkçı söyleminden sonra statta yaşananlar ortaya çıktı.

Fransız basını, 'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyurdu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.

Takımların, Parc des Princes'ten ayrılmasının ardından dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun da korumalarla oteline gönderildiği belirtildi.

Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından 4. hakem Sebastian Coltescu'ya UEFA tarafından 4 tane özel koruma verildi.

KARŞILAŞMA BUGÜN OYNANACAK

UEFA, 'nde bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.

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