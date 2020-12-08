Son dakika: PSG - Başakşehir maçı ertelendi! İşte oynanacak tarih

PSG ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında asla kabul edilemeyecek bir olay yaşandı. Mücadelenin 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo, 4. hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Bu çirkin söylem sonrası karşılaşmada ortalık karışırken UEFA delegesi sahaya girdi. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir cephesi sahaya çıkmama kararı aldı.



FARKLI HAKEMLERLE YENİDEN OYNANACAK!

Başakşehir'in sahaya çıkmama kararı aldığı Paris Saint-Germain karşılaşması, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla 9 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.



"TOPLANTI YAPTIK VE KARARIMIZI VERDİK!"

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, hakemin çok talihsiz bir kelime kullandığını dile getirerek, "Kendi dilinde çok kötü bir manaya gelmediğini söylese de böyle bir maçta çok dikkatli olması lazım. Biz de çok büyük bir tepki gösterdik. Soyunma odasına gittik. UEFA bize 4'üncü hakemin maçtan ihraç edildiğini ve VAR'dan bir hakem gönderileceğini iletti.



Biz tepkimize devam ettik. UEFA'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde yarın maç kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir hakem kadrosu olacak maçta. Saat henüz belli değil. Oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmak istemediklerini söylediler. Biz bir takımız, tepki göstereceksek hep beraber gösteririz. Bir toplantı yaptık ve kararımız bu şekilde oldu" dedi.



BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.