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Direktörü Mircea Lucescu'dan VAR isyanı

temsilcisi Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevini yürüten Mircea Lucescu, zorlu Juventsu karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, VAR'a en başından beri karşı olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:29
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan VAR isyanı

Direktörü Mircea Lucescu, VAR teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'de oynanacak olan zorlu maçı öncesi konuşan Lucescu'dan VAR isyanı geldi. Rakipleri Juventus hakkında da konuşan Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kritik sözler sarf etti.

Deneyimli teknik adam Lucescu, VAR teknolojisine beri karşı olduğunu belirtti.

"İLK GÜNDEN BERİ KARŞIYIM"

75 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; " Avrupa'nın her yerinden teknik direktörleri bir araya getirdiği ilk günden beri görüşlerimi aktardım. 'ye VAR'a karşı olduğumu söyledim çünkü oyunun güzelliğini ve dinamizmini öldürecekti." dedi.

Lucescu, gerçekle video arasında fark olduğunu ve hakemler video üzerinden yönlendirilirse normalde daha hafif olan hareketlerin videoda sert görüneceğini belirtti. Romen teknik adama göre; bu durum takımların maçlarda sık sık kırmızı kartlar nedeniyle eksik kalması anlamına geliyor.

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