Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... A grubu 5. hafta maçında Atletico Madrid ile Bayern Münih Wanda Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Zorlu karşılaşmadan Atletico Madrid ve Bayern Münih sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekibinin golü 26. dakikada Joao Felix'ten gelirken, konuk ekibin golünü 86. dakikada penaltıdan Thomas Müller kaydetti.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 13'e çıkararak liderliğini garantiledi. Puanını 6'ya yükselten Atletico Madrid ise 2. sırada yer aldı.

30 MAÇTA 27 GALİBİYET

Performansı ile oldukça dikkat çeken Bayern Münih son 30 maçında tam 27 galibiyet aldı, 3 kez berabere kalan Alman ekibi sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Panzerler son mağlubiyetini 14 maç önce Hoffenheim'e karşı almıştı.



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