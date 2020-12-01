İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları 8 karşılaşma ile sona erdi. Gecenin dev maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da Bayern Münih ağırladı. Zorlu karşılaşmada kazanan çıkmadı ve puanlar bölüşüldü.
İspanyol ekibinin golü 26. dakikada Joao Felix'ten gelirken, Alman temsilcisinin golünü 86. dakikada penaltıdan Thomas Müller kaydetti.
Bayern Münih bu sonuçla puanını 13'e çıkararak liderliğini garantiledi. Puanını 6'ya yükselten Atletico Madrid ise 2. sırada yer aldı.
İŞTE DEVLER LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR:
Lokomotiv Moskova 1-3 Salzburg
Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid
Borussia Mönchengladbach 2-3 Inter
Olympique Marsilya 2-1 Olympiakos
Porto 0-0 Manchester City
Liverpool 1-0 Ajax
Atalanta 1-1 Midtjylland
.