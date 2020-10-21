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Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maç oynandı. Gecenin en büyük sürprizini 'i deplasmanda 3-2 deviren gerçekleştirirken, son şampiyon ise 'i 4-0'la geçti. İşte Devler Ligi'nde günün sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 01:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon , sahasında 'nın takımını ağırladı.

Bayern Münih, 28. dakikada Kingsley Coman ve 41. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

66. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coman'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

D Grubu'nda 'nın Ajax takımına konuk olan İngiliz temsilcisi , 35. dakikada Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

C Grubu'nda , 1-0 geriye düştüğü maçta Porto'yu 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibinin gollerini penaltıdan , Türk asıllı Alman futbolcu ve Ferran Torres atarken, Porto'nun tek golünü Luis Diaz kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Salzburg (Avusturya) - (Rusya): 2-2

Bayern Münih () - Atletico Madrid (İspanya): 4-0

B Grubu:

(İspanya) - (Ukrayna): 2-3

Inter () - (Almanya): 2-2

C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0

Manchester City () - Porto (Portekiz): 3-1

D Grubu:

Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4



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