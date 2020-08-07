Pep Guardiola: Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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: Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz

Pep Guardiola: Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz

Teknik Direktörü , 'i eledikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, "Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Bu iyi bir adımdı ama kendimizi yeterli görürsek kaybederiz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde 'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran 'de teknik direktör , maç sonu açıklamalarda bulundu.

"ARTIK ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"
Pep Guardiola, basın toplantısında "Manchester City olarak Real Madrid'i iki kez yendik. eleme turlarında hiç kaybetmemişti. Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Bu iyi bir adımdı ama kendimizi yeterli görürsek kaybederiz. Hala hatalarım ve hatalarımız var." dedi.

"GARETH BALE İLE İLGİLENMİYORUZ"
Real Madrid'den ayrılması gündemde olan ve Manchester City ile adı geçen hakkında da konuşan Pep Guardiola "Gareth Bale ile ilgilenmiyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 08.08.2020
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