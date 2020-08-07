Pep Guardiola: Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid'i eledikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, "Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Bu iyi bir adımdı ama kendimizi yeterli görürsek kaybederiz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç sonu açıklamalarda bulundu.
"ARTIK ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"
Pep Guardiola, basın toplantısında "Manchester City olarak Real Madrid'i iki kez yendik. Zinedine Zidane eleme turlarında hiç kaybetmemişti. Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Bu iyi bir adımdı ama kendimizi yeterli görürsek kaybederiz. Hala hatalarım ve hatalarımız var." dedi.
"GARETH BALE İLE İLGİLENMİYORUZ"
Real Madrid'den ayrılması gündemde olan ve Manchester City ile adı geçen Gareth Bale hakkında da konuşan Pep Guardiola "Gareth Bale ile ilgilenmiyoruz" ifadesini kullandı.
- 08.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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