Pep Guardiola: Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"ARTIK ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"

Pep Guardiola, basın toplantısında "Manchester City olarak Real Madrid'i iki kez yendik. Zinedine Zidane eleme turlarında hiç kaybetmemişti. Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Bu iyi bir adımdı ama kendimizi yeterli görürsek kaybederiz. Hala hatalarım ve hatalarımız var." dedi.

"GARETH BALE İLE İLGİLENMİYORUZ"

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan ve Manchester City ile adı geçen Gareth Bale hakkında da konuşan Pep Guardiola "Gareth Bale ile ilgilenmiyoruz" ifadesini kullandı.