Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İşte yeni Şampiyonlar Ligi formatı!

İşte yeni formatı!

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği için yeni bir format gündemde. Buna göre, 'nde takım sayısının artırılması ya da tek bir klasman oluşturulması yönünde iki farklı format üzerinde çalışılıyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:46
İşte yeni Şampiyonlar Ligi formatı!

, pandemi dönemi sonrası radikal bir değişikliği hayata geçirmeyi hedefliyor. Avrupa televizyonlarıyla yapılan sözleşmeler gereği en erken 2024 yılından itibaren uygulanabilecek reformları, İngiliz basınından The Telegraph okuyucularıyla paylaştı.

'nde ilk olarak üzerinde durulan konu takım sayısının artırılması... Haberde, 32 olan ekip sayısının 36'ya yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi. 6'şar takımdan kurulacak 6 grup olacağı ve gruplarda ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi 4 grup 3.sünün de bir üst tura yükseltileceği bildirildi. Takımlar şu anki gibi aynı takımla hem evinde hem de deplasmanda karşılaşacak.

Üzerine durulan ikinci format ise tek bir grup oluşturma yönünde. Her takımın 10 farklı rakiple 5'i evinde 5'i deplasmanda olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkması planlanıyor. Bu sistemin her takıma eşit şans tanıdığı için daha çok tutulduğu ifade ediliyor.


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