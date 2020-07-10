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10 Temmuz 2020, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. 'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle eşleşmeler belli oldu. | Son dakika haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, törende yaptığı açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar" ifadelerini kullandı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus

Leipzig /

Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih

Atalanta / Saint-Germain

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus (GALİBİ) - Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih (GALİBİ)

Leipzig / Atletico Madrid (GALİBİ) - Atalanta / Paris Saint-Germain (GALİBİ)

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE 8'Lİ FİNAL FORMATINDA OYNANACAK

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, 'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile 'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

TURU GEÇEN 4 TAKIM BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında 'nın Atalanta, 'nın Atletico Madrid, 'nın Leipzig ve 'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

SON 16 TURU MAÇLARI (7-8 AĞUSTOS)

Bayern Münih-Chelsea (3-0)

Barcelona-Napoli (1-1)

Manchester City-Real Madrid (2-1)

Juventus-Lyon (0-1)

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 13:44
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