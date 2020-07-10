UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle eşleşmeler belli oldu. | Son dakika haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, törende yaptığı açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar" ifadelerini kullandı.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus
Leipzig / Atletico Madrid
Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih
Atalanta / Paris Saint-Germain
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus (GALİBİ) - Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih (GALİBİ)
Leipzig / Atletico Madrid (GALİBİ) - Atalanta / Paris Saint-Germain (GALİBİ)
CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE 8'Lİ FİNAL FORMATINDA OYNANACAK
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.
TURU GEÇEN 4 TAKIM BELLİ OLDU
Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.
SON 16 TURU MAÇLARI (7-8 AĞUSTOS)
Bayern Münih-Chelsea (3-0)
Barcelona-Napoli (1-1)
Manchester City-Real Madrid (2-1)
Juventus-Lyon (0-1)
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 13:44
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.