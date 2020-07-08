Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da yapılacak - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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kura çekimi 'da yapılacak

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da yapılacak

Lizbon'da formatıyla oynanacak kura çekimi 'da ’de gerçekleştirilecek. Son 16 turunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan maçlar ise 'ta tamamlanacak.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan 'nde heyecan yeniden başlıyor. Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li Final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea - Bayern Münih, Napoli - Barcelona, Real Madrid - Manchester City ve Lyon - Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak. Cuma günü yapılacak kura çekiminde bu eşleşmelerin kazananları ve çıkmayı garantileyen 4 takım arasında bir eşleşme sağlanacak.

7-8 AĞUSTOS'TA HEYECAN START ALACAK

tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde , 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.

8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 18:25
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