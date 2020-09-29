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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı 3 kritik karşılaşma ile devam etti.  Gecenin maçlarında Dinamo Kiev - Gent, Omonia Nicosia -  ve Ferencvaros - Molde karşılaştı. Bu sonuçların ardından Kiev, Olympiakos ve Ferencvaros, gruplara kalmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:24 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Ferencvaros, 25 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

İşte Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları:

🔶 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)

🔶 Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)

🔶 Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2

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