UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.
Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.
Ferencvaros, 25 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
İşte Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları:
🔶 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)
🔶 Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)
🔶 Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2